Descrizione evento:

Inizia la stagione del Teatro Nuovo Melograno con uno spettacolo Originale

Autore Cristian Strambolini

Diretto e Interpretato da Daniele Vocino, Cristian Strambolini

Tecnico Luci/Audio Catia Urbinelli

La natura umana è l’insieme delle caratteristiche distintive, compresi i modi di pensare, di sentire e di agire, che gli esseri umani tendono naturalmente ad avere, indipendentemente dall’influenza della cultura.

Come si comporta allora la nostra mente quando abbiamo bisogno di prendere una decisione?

Come affronta un lutto, una situazione di rabbia o l’amore la nostra coscienza razionale?

E cosa può succedere se in quelle stesse situazioni o in momenti analoghi scegliessimo di seguire la nostra parte creativa?

Sin da quando siamo nati, famiglia, scuola e società, per il nostro bene, ci educano a compiere le nostre scelte seguendo la razionalità, tenendo un po’ a freno quella parte più istintiva tipica della nostra mente creativa. E’ sempre giusto?

Questo spettacolo non vuole rispondere a nessuna di queste domande, vuole solo accompagnarci in un piccolo viaggio nella più intima esperienza umana, dove i due protagonisti, confrontandosi, scontrandosi e, alle volte, collaborando sono alla continua ricerca di un’umanità il più possibile completa per affrontare le sfide che la vita propone ogni giorno.

IN PROGRAMMAZIONE

SABATO 28 SETTEMBRE 2019 - 21.00

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 - 18.00

VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019 - 21.00

SABATO 5 OTTOBRE 2019 - 21.00

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 - 18.00

INFO E PRENOTAZIONI

3895450774

www.nuovomelograno.it