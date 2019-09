Descrizione evento: PROGRAMMA



Da località Varano, scenderemo nella valle del Rio Boranico che raccoglie le acque piovane che scorrono dalle alte falesie del trave fino alla piana dell’Aspio. Osserveremo i vigneti del Rosso Conero, gli uliveti, e la tipica vegetazione ripariale. Incontreremo piante aromatiche, erbe spontanee e ne conosceremo i loro usi curativi ed in cucina.



Tessitura dell'intento:

L'autunno è il periodo dell'anno in cui si rallenta e dove, simbolicamente come succede in natura, lasciamo cadere le foglie morte e ci rinnoviamo aprendoci a nuove idee. Attraverso un'antica tradizione contadina, "semineremo" il nostro intento costruendo un mandala con lana di diversi colori, focalizzandoci sui progetti che vogliamo realizzare. Ogni partecipante imparerà a tessere il proprio intento con fili e bastoncini, guidato dal proprio istinto nella scelta di materiali e colori. Capiremo, analizzando insieme il lavoro, quali sono le emozioni dominanti e quali le azioni da compiere per portare avanti ciò che intendiamo realizzare. A fine attività porteremo a casa il nostro mandala per ricordarci ogni giorno ciò che il nostro cuore sta chiedendo.



Durante l'attività si potranno degustare tisane e dolci con le erbe ed i frutti legati dell'equinozio autunnale.



DETTAGLI TECNICI



Lunghezza: 6 km

Tempo di percorrenza: 4 h soste incluse

Dislivello: 150 mt

Difficoltà Escursione: Facile - percorso su sentiero e sterrato.

*************



Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine a passeggiate.



Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola scolpita

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, 1 cambio da tenere in auto, acqua, snack, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking.



Costo 20 euro (la quota comprende: servizio guida ambientale AIGAE + attività riconoscimento erbe e fiori spontanei + materiali per la tessitura dell’intento + merenda)

Bambini fino a 10 anni: gratuito.





Trasporto: mezzi propri

Luogo di incontro: arco degli Angeli di Varano alle h 14.30

Partenza escursione alle h 15.00

https://goo.gl/maps/8kGCrWU7vMpLyr4Y7



(Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.



INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Sara – esperta in riconoscimento erbe e fiori spontanei +39 3201614883



Prenotazione obbligatoria.