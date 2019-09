Descrizione evento:

IL BIGLIETTO acquistato al BOTTEGHINO DEL TEATRO LA FENICE di Senigallia che sarà aperto tutti i venerdi e dalle ore 17 alle ore 20 è di € 10.00

oppure

WWW.VIVATICKET - andare sulla piattaforma -.IT

- sulla ricerca: mettere Emiliano Toso

- compare la foto della locandina con scritto AUDITORIUM SAN ROCCO

- andare su ACQUISTA

se siete di fuori territorio, basta che vanno su PUNTI VENDITA - mettono la REGIONE e la PROVINCIA, apparirà i punti vendita autorizzati da vivaticket nelle loro città

IL COSTO DEL BIGLIETTO E DI € 12,50 (in quanto sono comprensivi di prevendita e commissioni di servizio)

se vogliono visionare il sito di EMILIANO TOSO devono andare su:

- su EVENTI - SELEZIONA MESE - e sul giorno 11 potranno vedere pubblicata la locandina del concerto - le varie info tra cui CLICCANDO su BIGLIETTI si accede direttamente alla piattaforma VIVATICKET - c'è anche un numero di telefono a cui possono chiedere le informazioniè la modalità per tradurre le emozioni che vivo alivello profondo, cellulare, in un piano più alto, quello della musica.a Senigallia (AN)20:45 - 22:45Concerto di Pianoforte, Violoncello e Violino accordati a 432Hz per presentare il nuovo album Love Seeds, dedicato all’amore.BIGLIETTIhttps://www.vivaticket.it/ita/event/emiliano-toso-in-love-seeds/135478INFOTel: 333 5904604https://www.emilianotoso.com/orizzontiscientifici@gmail.comhttps://www.vivaticket.it/ita/event/emiliano-toso-in-love-seeds/135478?qubsq=1dacf98b-f88a-40a3-b24a-17dd3284d7e2&qubsp=a4595309-9a97-4fb4-99e3-5e9240945937&qubsts=1568199367&qubsc=bestunion&qubse=vivaticketserver&qubsrt=Safetynet&qubsh=fc86a4e4650597faa0adafa1beb935bcUn’esperienza unica che unisce scienza ed arte nella sinfonia della Vita.Una serata in cui potrai sentire le vibrazioni degli splendidi nuovi brani di Love Seeds entrare in risonanza con le tue cellule.Emiliano Toso, PhD è un biologo molecolare che ha unito Biologia e Musica per creare composizioni che vengono utilizzate in tutto il Mondo in ambienti assistenziali, didattici, curativi e creativi.Ad accompagnare il pianoforte di Emiliano ci sarà l’inseparabile Lorena Borsetti al violoncello e Nataliya Nykolahyishyn violinista di spicco internazionale che collabora con Ennio Morricone.https://www.vivaticket.it/ita/event/emiliano-toso-in-love-seeds/135478Grazie alla risonanza, queste vibrazioni si diffondono in modo piùveloce, universale e naturale fino a raggiungere altrecellule, altre persone, l’umanità intera; donando benessere e migliorando lacooperazione e riavvicinandoci alla nostra Anima.Translational Music è la modalità per tradurre emozioni vissute a livello profondo,cellulare, in un piano più alto, quella della musica. Grazie alla risonanza queste vibrazionisi diffondono in modo più veloce, universale e naturale fino a raggiungere altre cellule,altre persone, l’umanità intera; donando benessere e migliorando la cooperazioneper riavvicinarci alla nostra Anima. Presente in scuole ed ospedali di tutto il mondocome integrazione ad attività didattiche e terapeutiche (come nascita, chirurgia,oncologia, psichiatria, malattie neurodegenerative) Translational Music vieneutilizzata da migliaia di persone per promuovere benessere, salute e creatività,accompagnando il lavoro di terapeuti e grandi ricercatori internazionali qualiBruce Lipton, Gregg Braden, il Dott. Franco Berrino e la Dott.ssa Daniela Lucangeli.Accordatura Bio 432HzI Brani di Translational Music sono stati eseguiti con strumenti acustici accordaticon il Biological Tuning o diapason scientifico a 432Hz: la frequenza dell’Universoper la coerenza di micro e macro cosmo. La musica in questa frequenza producearmoniche che risuonano con il battito del cuore, la doppia elica del DNA (frequenzadi replicazione), la massima funzione del cervello (sincronizzazione biemisferica),il battito fondamentale del pianeta (risonanza di Schumann) e la geometria musicale della creazione.