Descrizione evento: 2 giorni tra sport e degustazioni di prodotti tipici a spasso tra le meravigliose colline marchigiane coccolati dalla quiete di Casali Marchigiani



PROGRAMMA

19/10/2019

Arrivo in struttura e drink di benvenuto

Ore 14.00 : Pick-up in struttura e partenza per escursione in Mountain Bike elettroniche ( per dettaglio escursione guarda in fondo )

Ore 20.30 : Sosta in un ristorante tipico

Ore 22.30 : Rientro in struttura con pulmino organizzato

Pernottamento



20/10/2019

Colazione con prodotti tipici fatti n casa

Ore 9.30 : Partenza dalla struttura in mountain bike elettroniche per escrsione nelle zone tipiche della " Lacrima di Morro d'Alba " ( per dettaglio escursione guarda in fondo )

Ore 13.00 : Arrivo alla famosa e apprezzata sagra Festa Del Vino Lacrima E Tartufo

Ore 13.30 : Pranzo tipico a base di piatti con tartufo di Acqualagna e vino Lacrima di Morro d'Alba preparato dal ristorante Morro d'Alba Ristorante Vin'canta

Ore 16.00 : Partenza in E-Bike e rientro in struttura per i saluti finali



PREZZO : Da 1 a 5 partecipanti € 250

Da 6 a 8 partecipanti € 245

Da 9 a 10 partecipanti € 240