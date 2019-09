Descrizione evento: Una chiesa "inglobata" nella roccia e una imponente fortificazione - € 15 dislivello - 350 metri durata - 3:00 ore + soste difficoltà - media per prenotarsi inviare una email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:25 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) e arrivo previsto a Colle alle 10:00 per partecipare occorre indossare calzature idonee a percorrere sentieri, vestiario adeguato all'ambiente montano e portare zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono utilizzare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale annullamento o rinvio sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sull'evento collegato Anticamente i religiosi sceglievano silenziosi ed appartati luoghi immersi nella natura in cui condurre un'esistenza di ritiro meditativo e preghiera, il più delle volte in posizioni elevate ed ardite a volersi "protendere" verso il cielo ed allo stesso tempo difficilmente attaccabili dalle vie di transito in basso. Tale concezione di vita si può rivivere nell'alta Valle del Chienti alla Madonna del Sasso, nome che ben descrive un piccolo santuario "inglobato" nel fianco roccioso del Monte Fiungo che anticamente ospitò delle religiose francescane, parte di un sistema di sette monasteri. La chiesetta conserva anche due belli affreschi cinquecenteschi e una grata chiude sulla pietra il primitivo romitorio divenuto poi l'ossario. Un motivo in più per partecipare: lungo la via del rientro sosta (facoltativa) alla 41ª Sagra dell'Acquaticcio a Belforte del Chienti Settembre è il mese della Vendemmia e la cultura contadina sempre attenta a preservare le risorse della Terra badava a non sprecare niente utilizzando anche i prodotti di scarto come le vinacce ingegnandosi già dal '400 a produrci l'Acquaticcio. Queste, complete dei vinaccioli, si lasciavano a fermentare con acqua nel tino ottenendone un "mezzo vino" dolce e gradevole e dalla bassa gradazione alcolica da allungare con il vino dell'ultima torchiatura in rapporto di 2:1, per l'uso domestico e offrire a parenti ed amici entro i primi tre giorni perché non si conserva. Borgo santa Maria di Belforte del Chienti ne rievoca l'antica tradizione della pigiatura insieme alla sfilata dei cavalli e la benedizione dei mezzi agricoli.