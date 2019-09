Descrizione evento: Grappolo D'Oro a Potenza Picena è arrivato alla 59^ edizione.

Sta per iniziare la Festa tradizionale dedicata all'uva... manca davvero poco!



Il centro storico di Potenza Picena sta per riprendere la sua vocazione medievale, si riempirà di drappi, locande, artisti di strada, buon cibo, tanto vino, musica dal vivo, bancarelle, spettacoli… ma soprattutto… Tanto TANTO DIVERTIMENTO!



Tanti appuntamenti, ma 3 saranno le giornate Clou:





** VENERDÌ 27 SETTEMBRE “Festa in piazza” **

INGRESSO LIBERO

Si mangia in Piazza Matteotti nelle locande e si potranno ascoltare concerti e vedere esibirsi gli artisti di strada.





** SABATO 28 SETTEMBRE la sera diventa dorata con la “Notte D’Oro” **

La serata più attesa per mangiare e bere nelle locande sparse per il centro storico e godere dei numerosissimi spettacoli con gli artisti di strada e le bancarelle dell’artigianato che coloreranno il paese di giochi e folklore.

E poi i concerti live!!

Dalle 18.00 INGRESSO €7.00 CON UNA CONSUMAZIONE GRATUITA

(Nota: l'ingresso è a pagamento dai 12 anni in su, la consumazione prevede un bicchiere di vino o una bibita o una bottiglia d'acqua)





** DOMENICA 29 SETTEMBRE “Carri Allegorici” **

INGRESSO LIBERO

Gli appuntamenti della domenica iniziano la mattina con la tradizionale parata, per le vie della città, del corteo di Bacco a cavallo che darà il buongiorno al paese agli sbandieratori e gruppi folkloristici. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30 invece, l’attenzione sarà totalmente catturata dalla sfilata dei carri allegorici, realizzati dai rioni che si contenderanno il Palio del Grappolo d’Oro.

Non la solita sfilata dei carri, ma delle piccole rappresentazioni teatrali all'aperto in cui viene reinterpretato il tema della vendemmia con scenografie spettacolari (a cura di carristi agguerriti), divertenti scenette in dialetto e balletti musicali che caratterizzano e contraddistinguono Potenza Picena e questa straordinaria festa.

Conduce @Fabio Marano

Durante la giornata anche l’esibizione di molti ospiti.



Per maggiori info:

www.prolocopotenzapicena.it/grappolo-oro