Descrizione evento: L’appuntamento

Quante volte capita di voler provare a preparare un piatto diverso, magari osando con spezie e nuovi sapori? Sabato 21 settembre dalle ore 17.00 la chef Annalisa D’Incecco porterà presso lo Scavolini Store Recanati un menù fusion, un perfetto connubio di sapori e profumi appartenenti a differenti tradizioni culinarie. Per l’occasione la food expert di Dissapore preparerà delle croccanti alette di pollo dorate accompagnate da spezie, a ricordare il lontano oriente, e un delizioso pollo al curry e latte di cocco come seconda portata. Un mix di piatti dai sapori decisi e colori accesi. All’evento gratuito, il pubblico presente avrà l’opportunità di cimentarsi nella creazione di piatti etnici e potrà degustarli nella fase finale di assaggio.



L’ospite speciale

Annalisa D’Incecco è abruzzese di origine ed è una sinologa, laureata in lingua cinese sia In Italia che nell’Università di Pechino, dove ha vissuto circa 3 anni. Ha girato il mondo, per passione e per lavoro. Per lei i viaggi sono un’occasione per confrontarsi con realtà diverse e multietniche. Annalisa ha avuto diversi ruoli importanti nella sua vita: mediatrice culturale in Italia e all’estero, export manager nel settore agroalimentare, pubblicista freelance per note testate italiane, chef a domicilio e pasticcera diplomata, traduttrice, hostess di fiere in Italia e all’estero. Dopo due recenti esperienze televisive, da Masterchef a Il Ristorante degli chef, programma in cui si è classificata al secondo posto nel 2018, ha iniziato una serie di collaborazioni con aziende alimentari e associazioni di pizzaioli e chef partecipando a show-cooking, demo e workshop di cucina e pasticceria presso scuole e associazioni culturali. Un altro progetto importante è il suo blog Be Creative Food in cui condivide la sua passione per la cucina e spiega il suo modo di concepire il mondo attraverso le sue ricette fusion e alternative.



Il tema e la ricetta

Tutte le esperienze che viviamo nel corso della vita ci arricchiscono e segnano quello che faremo da quel momento in avanti. La chef Annalisa D’Incecco ha deciso di riportare in tavola le sue esperienze passate sia durante i suoi viaggi che a casa e mostrare come in poco tempo e con una spesa medio bassa, si possa preparare un menù diverso dal solito, apprezzato da grandi e piccini. La foodblogger preparerà dei piatti ispirati alla fusion cuisine, la cucina che più di tutte rispecchia la sua filosofia fatta di contaminazione e unione di ingredienti di tradizioni gastronomiche diverse. Annalisa porterà in tavola delle profumate alette di pollo impanate con spezie e pan grattato. Il risultato sarà un’opera d’arte d’oro croccante all’esterno e succulenta e tenera all’interno. Come seconda portata preparerà un piatto unico gustoso e appagante con tenera carne di pollo accompagna a una salsa cremosa e speziata a base di latte di cocco e curry; a completare il tutto il cous cous, che rende il piatto completo ed equilibrato. Una ricetta semplice e veloce ma originale, perfetta per tutti quelli che vogliono osare e lasciarsi ispirare.