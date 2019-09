Descrizione evento: La stagione teatrale 2019/2020 riparte proprio da qui! Vogliamo inaugurare la nuova sede di Accademia56 con lo spettacolo più energetico dell'intero panorama improvvisativo:



*** CATCH IMPRÒ ***



Due squadre di WRESTLER dell'Improvvisazione si daranno battaglia su un vero ring! A dare il ritmo ci sarà un giudice-arbitro che farà di tutto per mettere in difficoltà i due team con un solo scopo: far ridere il pubblico!



Ma come per ogni spettacolo improvvisato che si rispetti, la prima e l'ultima parola sta al pubblico! Venite quindi a darci gli spunti più complicati per mettere in difficoltà i nostri attori, e infine votate la squadra migliore!



Ci vediamo sabato 21 settembre 2019 presso la nuova sede di Accademia56, in via Tombesi, 8, ad Ancona.



Biglietto intero: € 10.00

Biglietto ridotto*: € 8.00



Per informazioni e prenotazioni scriveteci sulla nostra pagina Teatro Terra di Nessuno o con un messaggio privato, oppure all’indirizzo info@teatroterradinessuno.it, o telefonate al numero 3291018885.



Visitate il nostro sito www.teatroterradinessuno.it e seguiteci su Instagram (www.instagram.com/ttdn_ancona/).



* Biglietto ridotto: under 16, over 65, studenti, tutti i prenotati entro venerdì 20 settembre 2019 e tutti i prenotati online all'indirizzo http://www.teatroterradinessuno.it/events/catch-impro-21-settembre-2019