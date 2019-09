Descrizione evento: Il 21 settembre a partire dalle 17.00 la Piazza della Libertà a Castelferretti si animerà per la quinta edizione dell’iniziativa “Un panino un vaccino”: la merenda solidale organizzata dal Gruppo Castelferretti for Africa, alla cui modica cifra minima di € 6, sarà possibile mangiare un ottimo panino con porchetta o salame, comprensivo di acqua o vino, nonché ottima occasione non solo per vivere il paese, ma di partecipare e contribuire all’importantissima raccolta fondi per la campagna di vaccinazioni promossa dalla Onlus “Associazione Compagni di Jeneba” a favore dei bambini del villaggio di Goderich in Sierra Leone. Nonostante 1 panino e 1 vaccino sia di fatto oramai entrato tra gli appuntamenti attesi dalla comunità castelfrettese, non solo come momento puramente conviviale, ma per incontrarsi in Piazza, per far riscoprire i giochi di una volta ai più piccoli, per trascorrere una serata insieme a ritmo di musica, quest’anno l’evento assume un significato particolare, infatti solo alcune settimane fa la malaria ha colpito il Villaggio di Goderich facendo vittime perché senza adeguate e costanti campagne di prevenzione e vaccinali i piccoli Sierra Leoncini sono esposti a pericoli mortali. Al fianco degli organizzatori scendono in campo, e non lo diciamo a caso, anche l’Associazione Sportiva Castelfrettese, che ha scelto i Compagni di Jeneba come SPONSOR SOLIDALE, molti Commercianti di Castelferretti ed alcuni di Falconara che hanno dato la loro piena disponibilità per la prevendita dei biglietti, tutti gli Amici macellai, panificatori e vinificatori che da anni oramai , forniscono i prodotti alimentari (100 kg di porchette, 20 kg di salami, 1.500 panini, 150 lt di vino e 1.000 bottiglie d’acqua), il Comune di Falconara M.ma e la Parrocchia di S.Andrea che supportano l’evento, ma soprattutto i volontari che offrono le loro braccia, tempo e buona volontà perché “Un panino e un vaccino” possa aver luogo. A dare il via al pomeriggio alle ore 17.00 i giochi vintage (campana, elastico, corda…ed il twister!) ed il laboratorio creativo per i più piccoli, a seguire alle 18.00 l’apertura degli stand gastronomici, ed infine alle 21.30 la Musica anni -70-80 con la Shine Ochestra! Nel corso dell’evento interverranno i rappresentanti dell’Associazione che daranno personale testimonianza e racconteranno della missione in Sierra Leone, delle condizioni di vita e di salute, nonché dell’istruzione dei piccoli 300 Sierra Leoncini e di ciò che insieme è possibile fare concretamente per loro. Sarà possibile acquistare i panini anche durante la manifestazione, ma è preferibile munirsi preventivamente dei coupon direttamente nei negozi che supportano l’iniziativa.