Descrizione evento: Sabato 21 settembre 2019, alle ore 10.30, si terrà presso il Centro Unico di Cottura, in Via dell’Artigianato a Ponte Rio di Trecastelli, la Presentazione del nuovo sistema di pagamento della mensa scolastica. La Città di Trecastelli ha, infatti, attivato alcune nuove funzionalità riguardanti il sistema informatizzato per la gestione del servizio di refezione scolastica, che saranno ampiamente illustrate nell’incontro cui potranno partecipare genitori, famiglie, ragazzi e cittadini interessati. Tra le novità di questi servizi saranno spiegati anche il portale “Novaportal” e l’App “Servizi Mensa”: sarà messa a disposizione delle famiglie un’applicazione gratuita, grazie alla quale si potranno consultare alcune informazioni di servizio, direttamente dallo smatphone, senza necessità di utilizzare un pc. Le nuove modalità di pagamento e i sistemi forniti sono stati ideati per mettere a disposizione dei cittadini strumenti digitali che possano semplificare e migliorare la fruizione di determinati servizi, percorso iniziato con il recente rilascio dell’applicazione smatphone “io Trecastelli”, che permette di apprendere notizie, eventi e non solo, del territorio. In caso di maltempo la Presentazione del nuovo sistema di pagamento della mensa scolastica si svolgerà al Centro Polifunzionale nella Municipalità di Ripe, in Via Vallisce. La cittadinanza è invitata a partecipare.