Descrizione evento: L’artista Andrea Silicati accompagnerà i partecipanti a disegnare nel suggestivo centro storico di Jesi. Attraverso i propri disegni, seguendo i consigli dell'artista, tutti potranno scoprire le bellezze di ciò che osservano ed entrare nel mondo dell’esperienza artistica. I consigli dell'artista per il disegno en plein air. La bellezza del centro storico di Jesi. Tutti i materiali per il disegno sono inclusi.

PRENOTAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI:

http://www.alestetour.it/#regdl=disegna-con-l-artista

(Se desiderate essere seguiti telefonicamente durante l'acquisto online non esitate a contattarci).

Incluso nella tariffa: Tutto il materiale da disegno necessario e assicurazione medico-bagaglio. Durata: 3 Ore. Cosa portare: Scarpe comode per camminare. Partecipanti: 20.

Informazioni importanti:

In caso di maltempo l'attività sarà rinviata alla prima data utile successiva.

I biglietti non usufruiti non sono rimborsabili. CANCELLAZIONE ORDINI: puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell’inizio dell’esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell’ordine. Ulteriori informazioni: Disegnare dal vivo è un'esperienza artistica molto gratificante e consente di cogliere aspetti della realtà che a un primo sguardo non si erano colti. Non importa che tu sia bravo nel disegno per partecipare! Grazie ai consigli dell'artista Andrea Silicati potrai trasferire su carta le tue impressioni visive e le tue emozioni.

Tutti i materiali per il disegno ti verranno forniti dall'organizzazione e ovviamente potrai conservare i tuoi schizzi.

Il centro storico di Jesi, con le sue vestigia medioevali e rinascimentali è ricco di scorci da cartolina e di dettagli artistici. Durante la passeggiata avrai modo di osservare con gli occhi dell'artista e fissare le tue esperienze su carta rendendole indelebili. L'attività è adatta a tutte le età