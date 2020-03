Descrizione evento: In bicicletta su e giù per le colline dove nasce il Verdicchio dei Castelli di Jesi, il vino bianco fermo più premiato d'Italia. Un itinerario su strade secondarie molto gratificante sia dal punto di vista ciclistico che paesaggistico, che ti permette di scoprire alcuni splendidi borghi e cantine. Dove nasce il Verdicchio, il vino più premiato d'Italia. Itinerario ciclistico impegnativo e gratificante. Panorami, borghi e cantine.

PRENOTAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI:

http://www.alestetour.it/appennino-incoming/#regdl=terre-del-verdicchio

(Se desiderate essere seguiti telefonicamente durante l'acquisto online non esitate a contattarci). APPENNINO INCOMING Tel. +39 334 1178046 happennines@alestetour.i

Incluso nella tariffa: tracciato gpx compatibile con smartphone e gps - roadbook dettagliato in formato pdf - mappa del percorso in formato pdf

Non incluso: Servizio di guida

Durata: 5 ore

Informazioni importanti: Si tratta di un itinerario self-guided, a guida autonoma. CANCELLAZIONE ORDINI: puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell’inizio dell’esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell’ordine.

Ulteriori informazioni: Itinerario molto gratificante sia dal punto di vista ciclistico che paesaggistico. Il percorso ti consente infatti di ammirare, salendo verso i colli, sia la valle del fiume Esino che quella del fiume Esinante. La prima, ampia e fortemente segnata dalla presenza dell’uomo, con i suoi campi coltivati e insediamenti produttivi, ti porta con lo sguardo sino al mare Adriatico e al Monte Conero; la seconda, che corre parallela tra i colli e la Dorsale Marchigiana, dominata dalla possente mole del Monte San Vicino, ha un aspetto più riparato e verdeggiante. L’itinerario è un continuo susseguirsi di salite verso i colli che ospitano i paesi e discese verso lussureggianti fossi e fondovalle, attraversando coltivazioni, vigneti e oliveti che hanno reso famosi questi luoghi sin dall’antichità.

Vale bene la pena, lungo il percorso di fermarsi per fare due passi all’interno dei paesi e godersi il panorama offerto dai vari belvedere. Il Verdicchio è un vino autoctono, un territorio plurale, 400 produttori intraprendenti. Sono questi gli elementi che identificano i 23 comuni della provincia di Ancona e i 2 della provincia di Macerata che nel 2018 hanno celebrato i 50 anni della Doc "Verdicchio dei Castelli di Jesi" (1968 - 2018).

50 anni di storia, passione e unicità che hanno fatto del Verdicchio l'emblema di questa terra. Un vino unico, longevo, di grande struttura e di qualità eccelsa destinato a lasciare un segno indelebile nella storia della viticoltura italiana.