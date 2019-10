Descrizione evento: Il giro della rupe più bella con la degustazione del prodotto tipico autunnale - € 15 dislivello - 250 metri durata - 3:00 ore + soste difficoltà - media per partecipare inviare una email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:25 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) e arrivo previsto a Smerillo alle 10:00 attrezzatura necessaria: calzature idonee a percorrere sentieri, vestiario traspirante adeguato all'ambiente montano, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono utilizzare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale annullamento o rinvio verrà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato Il Monte Falcone offre nel suo versante ovest uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti della Regione con la sua spettacolare Rupe su cui si affacciano i borghi di Smerillo a nord e Montefalcone Appennino a sud, conosciuto per la sua posizione come la "san Marino delle Marche". I due paesi si visitano con l'itinerario ad anello che percorre l'intera area e dai relativi Belvedere si gode di un panorama indimenticabile in ogni direzione insieme a sentieri in boschi di conifere e castagni mentre nel tratto alla base della Rupe si passa dentro al canyon della "Fessa". La natura geologica del sito ne fa un grande giacimento fossilifero a cui Smerillo e Montefalcone hanno dedicato specifici Musei abbinati a minerali. Un motivo in più per partecipare: lungo la via del rientro sosta (facoltativa) alla 39ª Castagnata in piazza di Smerillo Smerillo è il piccolo abitato "aggrappato" allo sperone settentrionale del Monte dal cui Belvedere accessibile per un antico arco offre una stupenda vista sulla Valle del Tenna col sottostante Lago di san Ruffino e per una sorta di illusione ottica sembra di "affacciarsi" sopra i borghi di Monte san Martino e Penna san Giovanni. In basso si raggiunge con un facile sentiero la Fessa, canyon nella roccia da attraversare a piedi ai cui fossili della zona è dedicato il Museo che raccoglie anche minerali ed esemplari di fauna locale. Da oltre 30 anni si svolge in ottobre la tradizionale Castagnata, frutto raccolto nei boschi del Monte proposte cotte alla brace e accompagnate dal tipico Vino Cotto a cui si abbina.