Descrizione evento: Domenica 6 ottobre

Incontro erbe:

Medichesse con Loretta Stella

Programma indicativo:





10:00 arrivo e benvenuto; 10:30 uscita-lezione al riconoscimento delle erbe; 13:00 pranzo; 15:00 lezione sulle medichesse

Loretta Stella è la regina sciamana del Monte Nerone che parla al “femminile”. Lei vive solitaria e vaga per il monte raccogliendo, preparando e sperimentando le erbe selvatiche di cui è un’esperta conoscitrice. Lei aspetta che le cose le vengano incontro: scarta ciò che non le interessa e fa spazio al resto, perché quello che arriva è tutto quello che le serve... Lei è la nostra Maestra!



L’argomento del giorno

La storia della medicina è legata alla storia delle donne, da sempre custodi della conoscenza empirica delle erbe e naturalmente vocate alla cura. Loretta ci riporterà indietro nel tempo, spiegherà le sue chiavi di lettura di questa particolare storia e ci guiderà alla scoperta dei pochi volti femminili di cui restano tracce.



Il contributo per l’intera giornata è di €35,00 comprensivo di pranzo.



E' richiesta la prenotazione obbligatoria

Per chi viene da lontano o per chi ha piacere di fermarsi ci sono le camere in blu!





Per arrivare a ValdericArte?

guardate le istruzioni sul sito: http://www.valdericarte.com/italiano/dove-siamo/

o cercateci sul navigatore o chiamateci!





VI ASPETTIAMO A

ValdericArte Creative Residence,

Località Valderica, 8

Lamoli di Borgo Pace PU

www.valdericarte.com



