Descrizione evento: La serata di presentazione si terrà a Senigallia in via Marchetti 47 (corso pedonale sopra il negozio Benetton).



Per informazioni



Luciana: 3939374168



Segreteria: Tel. 0717959090



Per chi vuole acquisire la conoscenza di base e avanzata, sia a mano che a macchina, delle diverse tecniche del Patchwork e riconoscere e manifestare il proprio potere personale attraverso la creatività, scoprendo un approccio innovativo e olistico a questa antica arte, che consideri l’essere umano nella sua unicità e rispetti l’ecosistema del pianeta.



Che sia un corso per coltivare un hobby o per integrare l’economia domestica, o un percorso di formazione professionale e la creazione di un’attività lavorativa autonoma.



Riconoscere i propri talenti creativi, rafforzare l’autostima e manifestarli in un’attività autonoma che porti valore, soddisfazione, divertimento nella propria vita sono le peculiarità del metodo.



Nel corso di questa serata, Udaya Luciana Gianotti Operatrice e tecnica nell’ambito delle creazioni in tessuto e Operatrice Olistica, darà alcune informazioni e spunti di riflessione, condividendo il lungo lavoro di ricerca e studio nell’ambito delle creazioni in tessuto e nel caso specifico le diverse tecniche del Patchwork.



Fornirà informazioni teorico pratiche rispetto il corso di Patchwork Quilt e Appliquè, un accenno sulla storia e l’origine di questa antica arte manuale.



La serata e il corso sono organizzati in collaborazione con l’Associazione Bellanca.





-realizzare complementi di arredo e accessori, autoproduzione

-realizzare capi di abbigliamento, autoproduzione

-esprimere i propri talenti, potenziare l’autostima e autonomia

-creatività



A chi si rivolge



Rivolto a tutti coloro che vogliono entrare nel mondo artistico artigianale delle creazioni in tessuto. I corsi di ECOmoda attraverso una visione e un approccio olistico, dunque apprendendo oltre agli aspetti più tecnici e pratici di realizzazione, creazione e confezione, permettono di attingere anche agli aspetti più invisibili simbolico-energetici, attraverso i quali attivare risorse interiori personali fisiche, economiche, emotive, mentali e spirituali.



A principianti ed esperti

a chi vuole abbracciare l’ecosostenibilità

a chi vuole avviare un’attività professionale

a chi vuole concedersi, regalarsi uno spazio di ricarica, relax, serenità

a chi è in cerca di benessere psicofisico

a chi vuole riscoprire (prendere coscienza) i propri talenti e risorse interiori

a chi vuole esercitare la propria elasticità mentale

a chi sente di avere delle capacità manuali e vuole metterle a frutto

a chi ha sempre pensato di non essere capace a cucire e a creare e vuole stupirsi

a chi vuole aumentare la propria autostima

a chi vuole migliorare la relazione con se stessi e gli altri

a chi è interessato a scoprire l’aspetto energetico-spirituale

a chi si sente insoddisfatto della relazione con il proprio lavoro

a chi si sente scarico e privo di energia, nello svolgere le attività quotidiane

a chi sente che la propria espressione creativa è bloccata

a chi avverte blocchi nella propria sfera lavorativa

a chi non riesce a prendersi spazi creativi personali

a chi non riesce a darsi obiettivi chiari e raggiungerli

a chi non riesce ad esprimere la propria creatività

a chi ha un senso di frustrazione pensando alla sfera lavorativa

a chi fa fatica ad affidarsi alla vita e all’universo





UDAYA LUCIANA GIANOTTI

Maestra di Reiki Metodo Usui

Facilitatrice in Costellazioni Familiari e Sistemiche

Operatrice e Tecnica dell’Abbigliamento e della Moda

Responsabile del progetto Fili di Luce