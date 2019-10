Descrizione evento: Lo spettacolo Acquasantano torna in scena per la 49a volta, puntuale come ogni anno, il terzo week-end di Ottobre con la tradizionale FESTA D'AUTUNNO!! Uno spettacolo di genuini profumi e antichi sapori di marroni, funghi, tartufi, noci... inseriti in un suggestivo scenario di leggende, storia, arte, di pregiate acque termali e pittoresche cascate, di boschi centenari di faggi, di castagni e di betulle, di itinerari sotteranei, snodati in una sequenza di spelndide grotte carsiche e di 54 borghi caratteristici. Inizieremo sabato pomeriggio con l'apertura dello stand gastronomico e cottura caldarroste con vino cotto!!



Per info: 0736/801291