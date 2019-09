Descrizione evento: Uno dei prodotti autunnali più amati è sicuramente la castagna! Nelle nostre montagne fortunatamente non mancano i castagneti e, anzi, i Sibillini, nella zona di Montemonaco, ne sono ricchi! Trascorreremo quindi la mattinata a raccogliere le castagne per poi compiere, dopo un pranzo con le bontà locali, una bella escursione all’interno delle Gole dell’Infernaccio e conoscere meglio questo angolo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini! Programma: Mattina: raccolta libera delle castagne in un castagneto privato, il costo è in base al quantitativo di castagne raccolte. Pranzo presso il Ristorante Monti Azzurri con menù completo con piatti tipici a base di castagne o al sacco libero in centro a Montemonaco (acquistabile anche sul posto) Pomeriggio: escursione alle Gole dell’Infernaccio. Lunghezza: 7 km. Dislivello: 300 m in salita e in discesa. Difficoltà: turistico/escursionistico Trasporto: mezzi propri. Quota: 15 € (servizio guida ambientale e organizzazione) Quota scontata: 10 € minorenni Quota raccolta castagne: 5 €/kg Quota pranzo: 25 € Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 18 ottobre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Zocchi, ore 9:30, Via Roma, 9, 63088 Montemonaco AP, Italia, Montemonaco

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 7:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito