Descrizione evento: sabato 9 novembre

Teatro Nicola Degli Angeli Montelupone (MC)

Il Giro del Mondo in 80 minuti

spettacolo comico del San Costanzo Show



Con le repliche autunnali si conclude la tournée regionale deIl Giro del Mondo in 80 Minuti, spettacolo comico del San Costanzo Show dedicato al tema del viaggio.

La compagnia comica più amata delle Marche sarà in scena sabato 9 novembre ore 21,15 al Teatro Nicola Degli Angeli di Montelupone (MC) ultima tappa di questo spettacolo nella provincia maceratese.

Vedremo personaggi noti e nuovi in giro per le grandi capitali del mondo, incontreremo gli ultimi superstiti delle tribù incontattate, scopriremo il fascino delle culture del lontano Oriente, sempre più vicino. Usi e costumi, idiomi, danze, cibi e personaggi dai cinque continenti, per un viaggio in ottanta minuti alla scoperta del lato comico del mondo.

In scena Romina Antonelli,Davide Bertulli,Geoffrey Di Bartolomeo,Oscar Genovese,Giovanni Giangiacomi,Massimo Pagnoni, Daniele Santinelli. Regia Oscar Genovese.



Prossima ed ultima replica de Il Giro del Mondo in 80 minuti: sabato 16 novembre Spazio Tondelli Riccione.



Info e biglietti sancostanzoshow.com