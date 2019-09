Descrizione evento: San Francesco è stato uomo di dialogo sempre teso verso gli altri: il 24 giugno 1219 (800 anni fa), passò a Fabriano per recarsi in Ancona dove si imbarcò e arrivò a Damietta mentre si combatteva la V Crociata e decise di chiedere udienza a Al-Malik Al-Kamil, re Saraceno governatore di Egitto e Siria. Il suo scopo era restituire la libertà alla Terra Santa, con un dialogo pacifista e interreligioso nel nome di un unico Dio. Fu un successo inaudito, un incontro tra due uomini che si lasciarono toccare da un mistero più grande di loro. E, incredibile a dirsi, anche se non riuscì a convertire il Sultano, ebbe il lasciapassare per visitare i luoghi santi e per collocare poi per sempre i suoi frati in quella terra benedetta e tormentata.

Don Tonino Lasconi ci guiderà ad andare oltre il racconto storico, e a riflettere su questo avvenimento attualissimo e importante.

Accompagnamento musicale del Trio di Gerusalemme.