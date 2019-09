Descrizione evento: IMPRONTE… IN MEMORIA DI GIULIO EMERY

Il giorno 5 ottobre alle ore 21.00 presso il Teatro Gentile di Fabriano si terrà lo spettacolo “IMPRONTE…IN MEMORIA DI GIULIO EMERY”. Evento di beneficenza a favore del Canile Comunale di Cantia di Fabriano. L’evento è stato organizzato dai figli di Giulio, Cristina, Carlo e Maria Emery con la collaborazione dell’Associazione Animalisti Italiani di Fabriano. Un evento in memoria di Giulio Emery per non dimenticare la sua grande dedizione e la sua solidarietà verso gli animali. L’evento, realizzato con il Patrocinio del Comune di Fabriano, verrà presentato da Chiara Biondi e Mauro Mori. Parteciperanno Antonio Del Sordo, chitarrista di fama internazionale, con un suo concerto e il corpo di ballo del “Centro Effe Due” Studio Danza di Fabrizia Martini e le ragazze del “Pindarica” che si esibiranno con danze aeree. Partner ufficiale dell’iniziativa sarà “Radio Gold” di Fabriano. Tutti gli Artisti si esibiranno a titolo gratuito. Giulio Emery, persona poliedrica, di grande cultura, disponibile verso il prossimo e impegnato nel sociale su molti fronti, si è sempre dedicato agli animali in difficoltà donando loro il suo tempo, le sue risorse economiche le sue energie, la sua vita. Il suo nome è legato al Canile Comunale di Cantia-Putido per la cui esistenza e per il cui miglioramento si è sempre battuto all’inverosimile. Insieme per non dimenticare!