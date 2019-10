Descrizione evento: Ai piedi del Monte Vettore, il sentiero dei mietitori è un percorso di interesse paesaggistico e storico. E’ un vecchio tracciato percorso in passato dai mietitori transumanti verso l’Umbria e il Lazio per compiere il raccolto come braccianti agricoli stagionali. Una passeggiata tra panorami rilassanti sotto la vetta più alta dei Sibillini. Al termine entreremo in un castagneto per il nostro raccolto.



Pranzo tipico della tradizione marchigiana al rifugio di Altino (in questo caso non aspettate l’ultimo momento!)



DETTAGLI ESCURSIONE:

Lunghezza cammino: 10 km circa

Tempo di percorrenza (soste escluse) : 4 ore circa

Dislivello: 350 m.

Difficoltà: Percorso escursionistico (E)

Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine ad escursioni.

Bambini: il percorso è adatto a partire dai 12 anni



Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking, bastoncini da trekking, abbigliamento a strati, 1 cambio, acqua, macchina fotografica, binocolo, K-way.



LUOGO DI INCONTRO:

-ore 9.00 ad Altino di Montemonaco (AP)

https://binged.it/2SDp0hH

Trasporto: mezzi propri



COSTO:

15 euro (comprende escursione naturalistica con guida AIGAE + assicurazione RC).

Bambini 7-14: 10 euro

Bambini fino a 7 anni: gratuito



ATTENZIONE: Essendo il castegneto privato, vengono garantite la quantità e la qualità del raccolto. All'uscita ogni raccolto di castagne verrà quantificato 4 euro al chilo.

Portare guanti e sacchi per la raccolta.



Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.



INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria