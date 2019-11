Descrizione evento: Festeggiamo l’olio nuovo di Scapezzano con una bella camminata tra le campagne delle Terre di Frattula! La partenza è con una colazione e degustazione di olio al Frantoio Lugliaroli; poi da Roncitelli torneremo a Scapezzano passando per strade bianche tra campi coltivati e tanti oliveti: una buona occasione per conoscere anche piante, animali e la civiltà contadina delle nostre colline! Con noi saranno presenti anche gli amici e le amiche del nordic walking di “Anwi Senigallia Nuovi Orizzonti”! Percorso: Frantoio Lugliaroli - Roncitelli - Casini Soccorso - Scapezzano. Trasporto: mezzi propri Per chi vuole, pranzo alla Festa dell’Olio presso l’Osteria del Circolo ad un costo scontato! Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 9 novembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 5 € Prezzo bambini: 3 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 110 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 4,5 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Balconata di Scapezzano, ore 9:00, Via Antonio Fratti, 60019 Senigallia AN, Italia, Senigallia Vedi tutti i dettagli nel nostro sito