THE ACCA EXPERIENCE – GLI ELABORATI REALIZZATI DAI PARTECIPANTI IN MOSTRA IL 2 OTTOBRE VERRANNO SVELATI I NOMI DEI GIOVANI PREMIATI JESI – Mostra dei migliori elaborati e riconoscimenti per i giovani di maggior talento. È il gran finale per la prima edizione di The Acca Experience, la serie di workshop dedicati a fumetto, disegno e illustrazione, organizzati in città da Acca con il patrocinio del Comune di Jesi – assessorato alla Cultura e in collaborazione con la Fondazione Carisj. L'inaugurazione della mostra, che proporrà una selezione di centoventi lavori, tra i circa trecento raccolti, è fissata per mercoledì 2 ottobre alle 17,30, nella sede di Acca, in via Santa Maria 1/A. Saranno presenti l'assessore alla Cultura Luca Butini e il segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi Mauro Tarantino che, con la direttrice di Acca, Graziella Santinelli, sveleranno i nomi dei giovani selezionati dai docenti dell'Accademia per la qualità delle loro opere. Ragazzi che hanno espresso evidenti capacità nel disegno e nella narrazione tipica del fumetto e che avranno, durante il corso dell'anno accademico 2019-20, l'opportunità di partecipare gratuitamente a lab e workshop professionali individuati per loro dai docenti Acca. L'Accademia, in occasione dell'evento espositivo, renderà fruibili i suoi spazi al pubblico fino al 12 ottobre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13, chiuso la domenica. Una bella occasione anche per vedere da vicino gli ambienti e respirare l'atmosfera di una realtà formativa fiore all'occhiello della città e unica nel suo genere a livello nazionale. L'iniziativa The Acca Experience, svoltasi in tre incontri durante l'estate nella Chiesa di San Nicolò, nel Museo delle Arti e della Stampa e a Palazzo Bisaccioni, ha dato ai partecipanti l'opportunità di osservare, confrontarsi e farsi guidare da maestri di eccezione; i professionisti e docenti di Acca. Questa prima edizione ha coinvolto numerosi appassionati e sette istituti scolastici superiori con studenti provenienti dal Liceo Classico V. Emanuele II, dal Liceo Scientifico L. Da Vinci, dal Liceo Artistico Mannucci, dall'IIS Cuppari, dall'IIS Galilei, tutti di Jesi e, ancora dal Podesti di Chiaravalle e dal Podesti di Ancona.