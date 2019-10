Descrizione evento: Il corso di formazione "yoga shakti bambini" è rivolto a insegnanti yoga certificati ma, anche a professionisti del settore socio educativo (educatori, insegnanti di ogni ordine e grado, psicologi, operatori sociali), genitori e chiunque interessato allo Yoga e al mondo del bambino. La formazione rappresenta un accrescimento da un punto di vista personale consentendo: -A chi lavora già in ambito educativo e sociale, di poter integrare alla propria professione una metodologia fondata su principi consolidati e collaudati; -Al genitore di ricevere strumenti educativi alternativi e virtuosi -E chiunque altro di scoprire il mondo dei bambini attraverso la disciplina Yoga Al termine del corso, gli insegnanti yoga potranno richiedere l’iscrizione al Registro Yoga Alliance Italia-International come: “Insegnante Yoga Shakti per Bambini”. Standard Programmi Yoga per Bambini RCYT-100 La formazione per l’insegnamento dello Yoga ai bambini prevede 100 ore di formazione per una durata di due anni.

Ogni anno di 50 ore prevede la frequenza di 2 singole giornate e 3 Week-End. Requisiti di partecipazione Requisito: Disponibilità ad una pratica di yoga personale in concomitanza con la durata del corso, al fine di poter conoscere l’essenza dello Yoga attraverso l’esperienza diretta. Programma Formativo Il programma segue gli insegnamenti dello yoga tradizionale di Patanjali, applicato all’infanzia e alla pedagogia più moderna. Le materie trattate sono tutte connesse al mondo dello yoga, inteso in diversi ambiti di approfondimento: la pedagogia, il gioco, la cultura indiana, la musica ed espressione corporea attraverso lezioni teorico-pratiche esperienziali. Il programma consente l’acquisizione di conoscenze, modalità e tecniche educativo-didattiche e pedagogiche nell'ambito della Scienza dello Yoga. Esame finale Al termine del corso una giornata sarà dedicata all’esame finale che consiste in una prova scritta e in una prova orale, corredata di una tesi di almeno 20 cartelle. Al superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un Diploma abilitante all’insegnamento del metodo yoga shakti per bambini. I diplomati potranno richiedere l’iscrizione al Registro Yoga Alliance Italia-International come: “Insegnante Yoga Per Bambini”. MATERIE DI STUDIO Metodo "Yoga Shakti bambini” (fisico-emotivo-mentale) Pedagogia e scienze dell’educazione Psicologia dell’età evolutiva Anatomia e fisiologia del bambino Pratiche Yoga per bambini Asana Yoga per fascia di età Rilassamento e yoga nidra per bambini Esercizi di Respirazione Esercizi di concentrazione Struttura di un incontro di yoga per bimbi e prove d’ insegnamento CALENDARIO I° Anno- 2020 FEBBRAIO 1- 2…………….. Sabato 1 ore 14-19 Domenica 2 ore 8-14 MARZO 29 Feb - 1 Mar. ... Sabato 29 ore 14-19 Domenica 1 ore 8-14 APRILE 4 ………………...Sabato 9-13,30 Pom: 14,30 - 18,30 MAGGIO 9 ………………...Sabato 9-13,30 pom. 14,30- 18,30 GIUGNO 6-7 ……………... Sabato 6 ore 14-19 Domenica 7 ore 8-14 INSEGNANTI Vernillo felice: Maestro Yoga - Filosofia dello yoga applicata per l’insegnante yoga ai bambini Moretti Marilde; Insegnante esperta certificata Yoga per bambini - ERYT500 - La pratica yoga per i Bambini Cossali Margherita: Insegnante Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness -Pedagogia e Didattica Vernillo Nimai Francesco: Dott. Scienze Motorie - D.O. Osteopatia - Anatomia e fisiologia del bambino

Informazioni Tel. 0733.774374 e-mail: messaggi@shaktiyoga.it www.shaktiyoga.it