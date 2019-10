Descrizione evento: Percorso ad anello lungo i resti di un antico convento, grotte eremitiche, una imponente colonna rocciosa fino all'Eremo costruito sulla verticale parete come un nido d'aquila - € 15 dislivello - 150 m durata - 3 ore + soste difficoltà - facile le prenotazioni si accettano via email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:25 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) e arrivo previsto a Colle san Marco alle 10:15 attrezzatura necessaria: calzature idonee a percorrere sentieri, vestiario traspirante adeguato all'ambiente montano, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono utilizzare bastoni da nordic walking o trekking per aiutare la progressione l'evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale annullamento o rinvio verrà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato Per la Montagna dei Fiori sono sparsi diversi antichi eremi, tanto da farne uno dei principali centri religiosi del passato quando la "vita ascetica" era praticata con fervore. Sul versante settentrionale, sovrastante Ascoli Piceno, si sviluppa il Colle san Marco, un pianoro delimitato da una verticale parete a cui è letteralmente addossato l'Eremo di san Marco, oggi raggiungibile mediante un bel ponte medievale che supera la forra alla sua base. L'ardita costruzione si sviluppa su due piani affiancata dalla torre campanaria e le prime notizie risalgono ai Cistercensi che lo abitarono nel XIII secolo. Il sentiero transita per il Dito del Diavolo alla cui base sono i resti del Convento di san Lorenzo e la Grotta del beato Corrado. Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro visita (facoltativa) al 29º Mercatino dell'Antiquariato nel centro storico di Ascoli Piceno Ascoli Piceno è una cittadina pianeggiante che sorge su un terrazzo fluviale alla confluenza del Castellano con il Tronto costruita per gran parte con il travertino estratto dalle cave dei dintorni che insieme alla notevole ricchezza architettonica e artistica ne fa una delle città più belle del centro Italia. Un tempo ricca di torri gentilizie e campanarie è ancora conosciuta come la "città delle cento torri" con il centro che si sviluppa intorno Piazza Arringo e Piazza del Popolo, quest'ultima una delle più fotografate e ammirate d'Italia. Da oltre venti anni ospita nel terzo fine settimana il pittoresco Mercatino Antiquario nell'inimitabile ambientazione di un centro storico in cui è piacevole "perdersi" passeggiando tra le bancarelle.