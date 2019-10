Descrizione evento: Facile escursione per un'immersione nelle atmosfere autunnali della Valle del Fargno, bella valle dei Sibillini settentrionali dalla doppia anima. Cammineremo inizialmente nella vetusta faggeta tra esemplari centenari nel pieno della sua esplosione cromatica. Salendo di quota ci ritroveremo quindi nello scenario molto suggestivo della prateria e dello scenografico canyon roccioso e mentre avremo una bella vista aerea sulla faggeta colorata, non sarà difficile individuare in cielo il volo di rapaci come falchi, gheppi e poiane. Al ritorno dall'escursione accenderemo la carbonella sui bracieri in pietra dell'area sosta per celebrare l'autunno con castagne arroste e buon vino rosso.



Non è un'escursione impegnativa ma è richiesta abitudine al cammino.



Età minima 12 anni

Difficoltà: T (Turistico)

Durata escursione: 4 h (soste comprese) distanza: 9 km dislivello: 380 m



Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, giacca a vento, abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, 1,5 lt, pranzo al sacco.

___________________________________________________



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:

ore 7,50 Civitanova Marche - parcheggio Mercatone Uno, uscita casello A14

link google maps https://goo.gl/maps/fzcJBFCebgH2



ore 9,00 Municipio di Bolognola

link google maps https://goo.gl/maps/hQ5wjgPJX5NFypV37



Quota 17 €



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Castagne e vino rosso

Assicurazione RCT



La quota non comprende:

Quanto non scritto in “la quota comprende”

___________________________________________________



Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 16,00 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



Foto by: https://www.instagram.com/erpole88/