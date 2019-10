Descrizione evento: Domenica 20 ottobre

Workshop scrittura:

Calligrafia base con Ernesto Casciato



Programma indicativo:

- 10:00 arrivo e benvenuto;

- 10:30 introduzione alla calligrafia;

- 13:00 pranzo;

- 15:00 prove pratiche



Ernesto Casciato si appassiona alla scrittura a mano sin dall’adolescenza e dopo un lunghissimo percorso giovanile da autodidatta comincia, all’inizio degli anni ’90, a far parte dell’Associazione dal Segno alla Scrittura di Torino fin dall’esordio di questa importante e vivace realtà culturale torinese, dove, per circa dieci anni, ha condotto conferenze, corsi di calligrafia e laboratori a tema. Lo studio continuo ed ininterrotto, unito alla continua applicazione ed al costruttivo confronto con altre realtà calligrafiche e con i migliori calligrafi internazionali, gli permetteranno negli anni di raggiungere una notevole e variegata sicurezza nel “segno” calligrafico nonché di accumulare una buona ed ancorché poliedrica esperienza sui vari supporti di scrittura, sull’arte della miniatura, sulla preparazione di inchiostri e pigmenti e non ultima sull’invenzione e realizzazione dei più svariati strumenti di scrittura! In campo artistico Ernesto Casciato ha partecipato ad innumerevoli ed importanti Mostre collettive di calligrafia presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e presso la fondazione Tancredi di Barolo a Torino. Attualmente, oltre alla consueta attività artistica legata alla realizzazione di opere in calligrafia gestuale espressiva, si occupa di tutta l’attività didattica legata alla calligrafia nel nuovo Museo del Segno e della Scrittura di Torino; collabora inoltre con la manifattura Aurora penne circa lo studio e la realizzazione di nuovi strumenti di scrittura.



L’argomento del giorno

Dopo un’introduzione alla calligrafia e ai principali stili occidentali; seguirà una breve disamina dei principali strumenti a punta tronca (calamo di canna, penna d'oca e strumenti moderni). Si passerà allo studio dello stile ONCIALE, uno dei principali stili librari di chiara derivazione romana con cui sono stati vergati tantissimi manoscritti antichi, tanto da meritarsi il titolo di scrittura monastica per eccellenza. Essendo uno stile calligrafico chiaro e solenne, si presta moltissimo alla didattica ed a prendere confidenza con gli strumenti a punta tronca con cui viene eseguito. Ai partecipanti verrà fornita una Dispensa con tutte le lettere dell'alfabeto che eseguiremo nel corso della giornata.

Sarà possibile acquistare in loco inchiostri e strumenti.



Il contributo, solo per questo primo corso di calligrafia, è di soli €45,00 comprensivo di pranzo e di materiali.

Il workshop si attuerà con un minimo di 5 partecipanti.

E’ richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio privato facebook al profilo https://www.facebook.com/mstellarossi o alla pagina https://www.facebook.com/ValdericArte?fref=ts o tramite telefono chiamando Stella al 328 33 80 906.



Per i primi 7 iscritti un omaggio firmato ValdericArte!

Per chi viene da lontano o per chi ha piacere di fermarsi ci sono le camere in blu!

Per vedere la lista completa degli eventi 2019 clicca qui: http://www.valdericarte.com/italiano/eventi/

Per arrivare a ValdericArte? guardate le istruzioni sul sito: http://www.valdericarte.com/italiano/dove-siamo/ o cercateci sul navigatore o chiamateci!



Se non siete già iscritti alla newsletter lasciateci il vostro contatto o iscrivetevi direttamente voi alla mailing list seguendo le indicazioni nella colonna di sinistra del sito di ValdericArte.



VI ASPETTIAMO A

ValdericArte Creative Residence

Località Valderica, 8

Lamoli di Borgo Pace PU

www.valdericarte.com