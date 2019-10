Descrizione evento: Domenica 6 ottobre si preannuncia una giornata ricchissima di iniziative nel borgo di Corinaldo. Dalla mattinata, si svolgerà la Caccia ai Tesori Arancioni: il Comune di Corinaldo sarà infatti tra i 100 borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano protagonisti, contemporaneamente in tutta Italia, di una grande caccia al tesoro, tra arte e cultura, prodotti e tradizioni. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti ma i posti sono limitati ed è necessario pre-iscriversi sul sito tesori.bandierearancioni.it, scegliendo Corinaldo.

La caccia al tesoro si svolgerà dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18, con partenza presso l’Ufficio Turistico.

Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà il percorso riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato al termine del percorso. In contemporanea, il Comune di Corinaldo festeggerà uno dei tesori più preziosi che si possano avere: i nonni.

La Festa dei Nonni prevederà, dalle 15.30 in Largo X Agosto 1944 il laboratorio per bambini a cura di Spunk e il racconto teatrale “Il coniglio bianco” a cura dell’associazione Gesto.

Nonni e nipoti potranno partecipare alla caccia al tesoro, iscrivendosi in questo caso direttamente all’Ufficio IAT, entro giovedì 3 ottobre.

Alle 17.30, sotto il Loggiato comunale, merenda tutti insieme con i dolci della nonna e con la possibilità di ammirare gli elaborati realizzati dalla scuola primaria “S.M.Goretti”, dalle scuole dell’infanzia “Tiro a Segno” e “Andrea Veronica” e dall’asilo nido “Giacomo Marietta Cesarini Romaldi” di Corinaldo.



Per informazioni: 071 7978636 o iat1@corinaldo.it