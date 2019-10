Descrizione evento: Come ogni anno nel primo e secondo weekend di novembre nella cittadina di Amandola si festeggia il pregiatissimo Tartufo Bianco dei Monti Sibillini, il Camper club Sibillini vi invita allo storico Raduno Camper che si terrà come sempre nella pluripremiata area sosta Sibillini da giovedì 31 ottobre a domenica 03 Novembre. per info e prenotazioni 3203314948 camperclub.sibillini@libero.it Il programma completo del Raduno è disponibile sulla pagina facebook camper club sibillini e sul sito www.areasostasibillini.it Vi aspettiamo per un grande raduno all'insegna del Tartufo, prodotti tipici e tanto divertimento!!!!