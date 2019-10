Descrizione evento: Bar Il Duca per la festa della birra, in completa veste Bavarese propone



Acoustic Duo



?? BAR IL DUCA (Mondavio PU) ??

Sabato 12 ottobre

Dalle 18.00

PANINI WURSTEL E SALSICCIA

A seguire..

LA FAVOLA DI J

FREE ENTRY



Dove si trova

Piazza Matteotti n.1 Mondavio

?? 338.3817547