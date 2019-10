Descrizione evento: Visita Urbino, città inserita nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO: scopri il prezioso valore culturale di questa splendida città.



Urbino è caratterizzata da due assi principali dai quali si dirama una fitta rete stretta di vie e vicoli, abbelliti da palazzi signorili, oratori e chiese che compongono la splendida scenografia urbinate. La città è circondata da una fiera cinta muraria. Questa visita guidata vi mostrerà anche la Casa di Raffaello, l'Oratorio di San Giovanni e l'Oratorio di San Giuseppe.



PRENOTAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI:

http://www.alestetour.it/appennino-incoming/#regdl=urbino-citta-d-arte

(Se desiderate essere seguiti telefonicamente durante l'acquisto online non esitate a contattarci).



INCOMING

Tel. +39 334 1178046

happennines@alestetour.it



Incluso nella tariffa:

Visita guidata città Urbino.



Non incluso:

Biglietto visita alla casa di Raffaello.



Durata:2 Ore

Cosa portare: Indossare scarpe comode.



Informazioni importanti:

Si consiglia di arrivare 15 minuti prima dell'inizio della visita.

La prenotazione di questa esperienza è soggetta a conferma entro 8 ore da parte dello staff, nessun prelievo viene effettuato fino alla conferma. Cancellazioni Ordini : puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell'inizio dell'esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell'ordine.

Non è incluso il biglietto casa di Raffaello le cui tariffe sono:

Intero: 3,50 euro

Gruppi oltre 15 pax 2,50 euro

Scolaresche: 1,00 euro.



Ulteriori informazioni:

La città di Urbino è stata uno dei principali centri del Rinascimento italiano e conserva ancora oggi peculiari caratteristiche architettoniche che la rendono unica, tanto da essere inserita nel Patrimonio Mondiale Unesco.

Questa visita guidata ti porterà a conoscere e a scoprire gli angoli più affascinanti e incantevoli di Urbino.

Ti renderai quindi conto dell'importanza che ebbe la corte Ducale dei Montefeltro nel panorama europeo, raggiungendo un notevole sviluppo artistico e culturale grazie alla presenza di artisti di grande prestigio come: Piero della Francesca, Marsilio Ficino, Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio Martini, Girolamo Genga e Giovanni Santi, padre di Raffello.

Fu proprio Urbino infatti a dare i natali a Raffaello Sanzio, pittore e architetto tra i più eccelsi non solo della sua epoca ma di tutti i tempi.

Questa visita guidata ti porterà a conoscere la casa natale, la formazione artistica e la vita di Raffaello Sanzio.

Visiterai anche l'Oratorio di San Giovanni Battista, che conserva un ciclo affrescato dai fratelli Salimbeni di San Severino, un'importante testimonianza della pittura italiana tardo - gotica.

Accanto, l'Oratorio di San Giuseppe ospita la Cappella del Presepe, nata dalla maestria sculturea di Federico Brandini.