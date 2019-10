Descrizione evento: Escursione per provare l'emozione di entrare nel mondo sotterraneo e "avvicinarsi" alla pratica della speleologia - € 15 Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro sosta (facoltativa) alla 23ª Festa della Cicerchia a Serra de' Conti dislivello - 300 m durata - 4:30 ore difficoltà - media+ le prenotazioni si ricevono via email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:25 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) e arrivo previsto a san Vittore alle Chiuse alle 10:30 attrezzatura necessaria: illuminazione frontale elettrica, calzature idonee a percorrere sentieri, vestiario traspirante adeguato all'ambiente montano, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono utilizzare bastoni da nordic walking o trekking per aiutare la progressione l'evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale annullamento o rinvio verrà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato L'area del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi è la zona dove il carsismo è maggiormente presente manifestandosi in più punti e con diversi fenomeni: non solo nelle famose Grotte Turistiche ma anche con forre, inghiottitoi, imponenti archi rocciosi e svariate cavità che si aprono nelle pareti dei monti. Alcune sono raggiungibili con panoramici sentieri che permettono anche di osservare la conformazione geologica dell'Area Protetta prima di visitarne l'ingresso. La Cicerchia è un legume ricco di proteine conosciuto come "coltura di assicurazione" per la sua capacità di resistere bene alla siccità e un tempo ingrediente diffuso nell'alimentazione rurale mentre oggi è sempre meno usato. Serra de' Conti, il paese racchiuso nella cinta muraria medievale con dieci torrioni a cui si accede per la porta monumentale fortificata e dove si trova il Museo delle Arti Monastiche, le dedica la tradizionale Festa della Cicerchia essendo il suo prodotto tipico locale. Nei tre giorni dell'evento le osterie, cantine e locande nel medievale centro storico la preparano seguendo fedelmente le ricette della "cultura alimentare" tenendo così viva la lunga tradizione gastronomica degli antichi piatti poveri.