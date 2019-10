Descrizione evento: Viaggio verso destinazioni ignote, con un mistero da scoprire durante una giornata insolita e coinvolgente, allietata dall'arte e dalla creatività di una compagnia teatrale, mentre si ricercano indizi e si visitano luoghi davvero incantevoli ed enigmatici!!



Sabato 2 Novembre: partenza ore 9.00 da Senigallia e ore 9.30 da Pesaro. Rientro nel tardo pomeriggio.



Una novità esclusiva!

La gita avrà come destinazione Due bellissimi borghi....segreti!! ...che scoprirete solo all'arrivo (il più lontano a meno di due ore di tragitto dalla partenza)



Durante il viaggio, l'autobus si trasformerà in un Teatro per un DELITTO ON THE ROAD, per poi entrare IN LUOGHI INTRIGANTI E MISTERIOSI.

GIOCHERETE CON NOI E, SOLO AL RITORNO, VI SVELEREMO IL VINCITORE

Quota di partecipazione Euro 42 a persona, che comprende:

GITA IN GIORNATA A.......???

ESCURSIONI GUIDATE

SPETTACOLO TEATRALE ON THE ROAD con GIOCO

POSSIBILITA' DI VINCERE FANTASTICI PREMI



***ATTENZIONE***

POSTI LIMITATI - CLARO VIAGGI di SENIGALLIA – Via Capanna, 7 – Tel. 347.2925874 oppure 071.4608526

Pranzo al sacco, anche in un luogo coperto, o in ristorante convenzionato della città, a vostra scelta.

Organizzazione Tecnica: Claro Viaggi snc - La quota include anche l'assicurazione medica - Co-organizzatore ed accompagnatore: Compagnia teatrale Inchiostro Storytelling