Descrizione evento: Una piacevole e semplice passeggiata che conduce ad un incantevole luogo di culto "immerso" in una meravigliosa natura scelto come dimora di vita eremitica per il silenzio e la meditazione - € 15 Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro visita (facoltativa) di Sarnano dislivello - 150 m durata - 2 ore difficoltà - facile le prenotazioni si ricevono via email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:25 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) e arrivo previsto a Sarnano alle 10:00 attrezzatura necessaria: calzature idonee a percorrere sentieri, vestiario traspirante adeguato all'ambiente montano, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono utilizzare bastoni da nordic walking o trekking per aiutare la progressione l'evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale annullamento o rinvio verrà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato L'eremo francescano di Soffiano è uno dei luoghi più appartati e solitari di tutta la Regione nonostante vi si arrivi con un breve e facile quanto piacevole tragitto che permette una vera "immersione" in una Natura intatta; la posizione fu scelta appositamente in quanto perfetta per la vita eremitica e per l'indispensabile presenza di una fonte d'acqua. Secondo le cronache vi dimorò san Liberato da Loro, citato nei Fioretti e forse lo stesso santo di Assisi lo usò nelle sue visite a Sarnano, tappa dei suoi viaggi, dove risolse la disputa sulla decisione dello stemma dell'appena costituito Comune disegnando il Serafino con le sei ali. Molto suggestiva è la colorazione rossastra della roccia in cui l'Eremo è incastonato. La visita di Sarnano è prima di tutto una sorprendente "emozione visiva" per l'incontro con il rosso del cotto che crea una vera atmosfera medievale quando si entra nel borgo per la Porta di Brunforte dove il silenzio accompagna il cammino per vie, vicoli e scalinate che salgono al nucleo più antico da cui ebbe origine il paese. La Piazza Alta era il centro del potere e religioso con il Palazzo del Popolo dall'imponente Torre oggi Teatro della Vittoria e il gioiello della chiesa di santa Maria con le sue opere uniche. I "cerchi concentrici" si allargano poi seguendo le curve di livello del colle e l'evoluzione del paese nel tempo incontrando il complesso di santa Chiara che ospita la Pinacoteca e tra i Musei uno dei più insoliti delle Marche.