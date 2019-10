Descrizione evento: Escursione non impegnativa sul Monte dell'Ascensione, la montagna dalle forme cangianti e dai molteplici nomi. Cammineremo nel suo versante boscoso su sentieri e strade bianche, immersi nel pieno delle atmosfere autunnali di un ricco contesto naturale tra i colori accesi di aceri castagni e faggi, fino a raggiungere la vetta per il bel panorama sulla Valle del Tronto, i Monti della Laga, il Gran Sasso d'Italia e i Monti Sibillini.

Lungo il percorso sosteremo presso la voragine naturale della Grotta del Diavolo, sarà inevitabile rievocare la leggenda di Polisia e della sua tragica fuga, la storia di Meco del Sacco e della sua congrega eretica che su questo monte aveva trovato rifugio. Ad arricchire la giornata la visita presso la fattoria “Le Capre di Capradosso” con una degustazione guidata dei formaggi prodotti con il latte delle loro splendide Capre Camosciate delle Alpi.

Per chi vuole, un bel finale folk festaiolo nel piccolo borgo montano di Capradosso per la tradizionale castagnata.



Non è un'escursione impegnativa ma è richiesta abitudine al cammino.



Età minima 12 anni

Difficoltà: T (Turistico)

Durata escursione: 4,5 h (soste comprese) distanza: 12 km dislivello: 300 m



Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, giacca a vento, abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, 1,5 lt, pasto al sacco.

Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)

Al momento dell'iscrizione comunicare eventuali intolleranze alimentari.



Ritrovo:

ore 8,00 parcheggio Bar Caprice, Marina di Altidona (FM)

(link google maps https://goo.gl/maps/QDDVe7JLSf42)



ore 9,00 Piazzale Cimitero di Capradosso, poco oltre Fattoria “Le Capre di Capradosso”

link google maps https://goo.gl/maps/u4Daqp3fpqSgbWPG8



Quota 20 €



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Degustazione a base di formaggi e vini di azienda locale presso “Le Capre di Capradosso”

Assicurazione RCT



La quota non comprende:

Eventuali consumazioni presso la Festa della Castagnata di Capradosso

Quanto non scritto in “la quota comprende”



Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 16,00 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



Foto da: http://www.michelelaricchia.it