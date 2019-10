Descrizione evento: Sabato 12 ottobre, alle ore 21:15, appuntamento al Teatro Comunale C. Goldoni di Corinaldo con un doppio spettacolo dedicato ai Beatles. Si parte con Let it be, incentrato sull’incontro avvenuto nel 1976 a New York tra John Lennon e Paul Mc Cartney, ben sei anni dopo lo scioglimento della band, quando circolano voci di una reunion del gruppo. Murder Beatles è invece un giallo che si concentra sulla figura di Yoko Ono e sulla sua storia. Entrambi gli spettacoli sono scritti e diretti da Vittorio Saccinto. Ingresso posto unico € 10,00.