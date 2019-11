Descrizione evento: A PICCOLI PASSI: EHI, CI SONO ANCH'IO! i racconti della difficile ma affascinante avventura di crescere



teatro d'attore e di figura (dai 3 anni) con Nicoletta Briganti, Lino Terra e Natascia Zanni

regia di Lino Terra



C’è sempre una prima volta per tutto! Il primo passo è sempre il più importante perché è da quello che tutto inizia, ed è come se chi lo compie mandasse al mondo un segnale importante: “Ci sono anch’io, sono arrivato!” Poi da quel primo passo se ne devono fare molti altri, non tutti facili, ma crescere significa anche superare ostacoli e paure. Lo spettacolo racconta i primi passi di alcuni differenti personaggi: quello di una bambina che riesce finalmente a lasciarsi e camminare, quell’altro di un piccolo pesce che, lasciato per curiosità il suo banco, deve ora riconquistare il suo posto che aveva abbandonato, e altri ancora , tutti desiderosi di affermare nel mondo la propria presenza.



sabato alle 18.00 domenica alle 17.00 € 4.00 posto unico - posti limitati: si consiglia la prenotazione allo 071 82805

vendita biglietti presso il Teatrino del Piano, da un'ora prima dell'inizio è anche possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la Biglietteria del Teatro delle Muse - via della Loggia, 1/d - Ancona dal martedì al sabato ore 9.30-13.30/ giovedì e venerdì anche 16.30-19.30 info: tel. 071 52525 | biglietteria@teatrodellemuse.org tel. 071 82805 | info@teatrodelcanguro.it