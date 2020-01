Descrizione evento: RACCONTO ALLA ROVESCIA CLAUDIO MILANI teatro d'attore (dai 3 anni) di e con Claudio Milani scenografie Elisabetta Viganò, Armando Milani musiche Debora Chiantella, Emanuele Lo Porto, Andrea Bernasconi progettazione elettronica Marco Trapanese luci di Fulvio Melli fotografie di Paolo Luppino poesia Paolo Ceccato realizzazione teli Monica Molteni /Perché fai un conto alla rovescia? /Lo faccio per fare un tuffo nel mare, /per partire in una gara di corsa, /per spegnere le candeline sulla torta, /per aprire i regali a Natale, /per stappare lo spumante a fine anno, /perché ho finito di aspettare. Il conto alla rovescia è la fine di un’attesa. L’attesa è tutta la vita che c’è tra un conto alla rovescia e l’altro. La vita può essere svelata come un succedersi di attese, ovvero di tanti conti alla rovescia. E per rappresentarla in scena si crea una storia che diventa un racconto alla rovescia. Un percorso di ricerca sulla fiaba, con nuovi linguaggi narrativi e scenici adatti e necessari, per parole e contenuti, a un pubblico di piccoli spettatori.



€ 5.00 posto unico (€ 4,50 ridotto con Marche Teatro card) vendita biglietti presso il Teatro Sperimentale, da un'ora prima dell'inizio è anche possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la Biglietteria del Teatro delle Muse - via della Loggia, 1/d - Ancona dal martedì al sabato ore 9.30-13.30/ giovedì e venerdì anche 16.30-19.30 Solo per gli spettacoli allo Sperimentale : prevendita on-line: www.geticket.it info: tel. 071 52525 | biglietteria@teatrodellemuse.org tel. 071 82805 | info@teatrodelcanguro.it