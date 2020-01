Descrizione evento: KIRIKU' E LA STREGA KARABA' CINEDOMENICA X RAGAZZI: al CINEMUSE (Ridotto del Teatro delle Muse) cinema per ragazzi in collaborazione con Teatro del Canguro domenica 26 gennaio 2020 ore 17.00. Ingresso 5€ Ambientato nella savana africana, questo film d'animazione racconta le avventure di un bambino molto speciale: Kirikù. Piccolo e indifeso, toccherà a lui salvare il suo villaggio dai malefici della strega Karabà. Il regista francese Michel Ocelot che, per questa sua prima esperienza di lungometraggio, ha tratto ispirazione dall'affascinante repertorio delle fiabe e delle leggende africane, è riuscito a realizzare un film coinvolgente per grandi e piccini. Merito anche della musica di Youssou N'Dour, capace di rendere ancora più particolari le atmosfere e i colori africani. Regia: Michel Ocelot (1999) Sceneggiatura e disegni: Michel Ocelot Musiche: Youssou N’Dour

Durata: 74' (solo per la durata, il film è consigliato a partire dai 4 anni)