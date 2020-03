Descrizione evento: EARTH un giorno straordinario CINEDOMENICA X RAGAZZI: al CINEMUSE (Ridotto del Teatro delle Muse) cinema per ragazzi in collaborazione con Teatro del Canguro domenica 8 marzo 2020 ore 17.00. Ingresso 5€ Un viaggio stupefacente che rivela l’eccezionale potenza della natura. Nel corso di una sola giornata, seguiamo il percorso del sole, dalle montagne più alte, alle isole più remote, dalle giungle esotiche a quelle urbane. I sorprendenti progressi nella tecnologia delle riprese vi faranno conoscere da vicino un cast di personaggi incredibili: un cucciolo di zebra che cerca disperatamente di attraversare un fiume in piena, un pinguino che sfida eroicamente la morte per sfamare la sua famiglia, un branco di capodogli a cui piace sonnecchiare in posizione verticale e un bradipo in cerca d’amore. Narrata da Diego Abatantuono con umorismo, intimità, emozione e superlative riprese cinematografiche, Earth - Un Giorno Straordinario è un’affascinante avventura sul grande schermo adatta alle famiglie che mostra in modo spettacolare drammi e meraviglie che mai avreste potuto immaginare... fino ad ora! Regia Richard Dale, Peter Webber, Fan Lixin Documentario Naturalistico Durata 95' (solo per la durata, il film è consigliato a partire dai 5 anni)