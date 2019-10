Descrizione evento: Caccia all'affare è il mercatino che non c'era! Un luogo di incontro e scambio per chi vuole fare l'affare, dove l'usato prende nuova vita all'insegna dell'economia, del gusto, del riciclo e dell'ecologia. L'appuntamento è per la seconda domenica del mese nello spazio coperto del Centro Forum di Porto d'Ascoli (davanti centro commerciale PortoGrande) con orario dalle 9 alle 20. Il mercatino è aperto a tutti gli espositori con licenza o tesserino hobbisti della Regione Marche per la vendita di usato, svuota cantine, collezionismo, modernariato, vintage.

Seguiteci su Facebook https://www.facebook.com/Cacciallaffare/ INFO: tel e fax 0736.256956 - mob 393.9862023 http://www.mercatiniantiquari.com