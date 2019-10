Descrizione evento: Domenica 13 ottobre i bambini della Scuola Primaria di Monte Grimano Terme si trasformeranno in veri e propri ciceroni e accompagneranno i visitatori alla scoperta di un borgo ricco di storie e tradizioni.La visita guidata partirà alle 11 dalla Torre Civica di piazza Garibaldi e si svilupperà lungo le viuzze del paese tra luoghi d’interesse, laboratori di antichi mestieri e tipicità gastronomiche locali (il cestaio, l’impagliatore di sedie, la sfoglina, il casaro, l’apicoltore, ma anche caratelle e piadina,…). Dulcis in fundo, oltre al buffet offerto a tutti, in piazzale Turismo, si potrà assistere all’intervento della Protezione Civile, che, in occasione della campagna “Io non rischio”, affronterà un tema fortemente sentito da chi vive in un borgo antico: quello dei terremoti!