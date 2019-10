Descrizione evento: Il 25 ottobre la seconda edizione di MuntoBeer, il primo Festival della Birra nella città di Jesi!



Dove? Allo storico Mercato delle Erbe, naturalmente! Punto ristoro, 18 birrifici, musica Live, corsi di degustazione e giochi mai visti sono solo alcune delle attività in programma, che potete leggere nel dettaglio qui sotto ????????????



N.B: L'ingresso alla festa è GRATUITO,

le degustazioni A PAGAMENTO,

prendi il tuo bicchiere MUNTOBEER e 4 coupon consumazione omaggio al costo di € 6,00,

se vuoi bere ancora, acquista altri coupon a € 1,00 cad.

SCONTI PER SOCI PRO LOCO



Per info potete contattarci scrivendo a info@prolocojesi.it





PROGRAMMA MUNTOBEER 2019



***Venerdì 25 OTTOBRE***

Dalle ore 18,00

- Apertura stand birrifici artigianali e punto ristoro



Dalle ore 18,30

- Apertura angolo giochi

- Area giochi bimbi

- Super Botte e Bamba Freeplay

- Gamesreplay.net – Videogames anni 80-90

- SFIDA a gruppi: BeerPong



Ore 19,00

- La birra con il sommelier FISAR.

Degustazione guidata delle birre del festival

(per iscrizioni e info: 349.68.74.897 oppure gf.innocente@gmail.com)



Ore 20,30

Concerto - DEVON LOCH Live



Ore 21,30

Concerto - SEPTIK TANK Live



Ore 22,30

Dj Set: a cura di Dj Kron





***Sabato 26 OTTOBRE ***

Dalle ore 18,00

- Apertura stand birrifici artigianali e punto ristoro

- Esibizione dei MAD BOOTS country dance.



Dalle ore 18,30

- Apertura angolo giochi

- Area giochi bimbi

- Super Botte e Bamba Freeplay

- Gamesreplay.net – Videogames anni 80-90

- SFIDA a gruppi: Staffetta Birretta



Ore 19,00

- La birra con il sommelier FISAR.

Degustazione guidata delle birre del festival

(per iscrizioni e info: 349.68.74.897 oppure gf.innocente@gmail.com)



Ore 21,30

Concerto – CAPABRO’ Live







***Domenica 27 OTTOBRE***

Dalle ore 12,00

- Apertura stand birrifici artigianali e punto ristoro



Dalle ore 18,30

- Apertura angolo giochi

- Area giochi bimbi

- Super Botte e Bamba Freeplay

- Gamesreplay.net – Videogames anni 80-90

- SFIDA a gruppi: Man VS Wurstel



Ore 19,00

- La birra con il sommelier FISAR.

Degustazione guidata delle birre del festival

(per iscrizioni e info: 349.68.74.897 oppure gf.innocente@gmail.com)



Ore 21,15

Mauro Casciari presenterà la “Gara di emissioni brusche e rumorose dalla bocca” (RUTTI)



Ore 22,30

Concerto – LA TOSSE GRASSA Live





Non perdetevi il primo Beer Fest di Jesi!



LISTA BIRRIFICI PRESENTI:



1- 20.13 (AP)

2- 61Cento (PU)

3- Angeloni (PU)

4- Birracruda (PU)

5- Del Catria (PU)

6- Del Gomito (AN)

7- Del Rio (MC)

8- Godog (AN)

9- Ibeer (AN)

10- Il Mastio (MC)

11- Jack Rabbit (AN)

12- La Cotta (PU)

13- Laurus (MC)

14- Maltenano (FM)

15- Millecento (AN)

16- Prima Pietra (AP)

17- Sothis (MC)

18- Wallop (AN)