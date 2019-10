Descrizione evento: Il 19 e il 20 ottobre una proposta di “archeofood” per il Grand Tour delle Marche



La storia finisce nel piatto! È quel che accade il 19 e 20 ottobre a Monte Rinaldo (FM), dove con la manifestazione “Tipicità e Archeologia” si potrà gustare un’esperienza di archeofood del tutto inedita.

Promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali, l’evento proietta il visitatore nella grande storia e nei sapori antichi e, da quest’anno, entra a pieno titolo nel circuito del Grand Tour delle Marche promosso da Tipicità ed ANCI, con la partnership di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.

Monte Rinaldo è un piccolo comune della provincia di Fermo, con un incantevole borgo medioevale adagiato tra le alte colline affacciate sullo skyline dei Monti Sibillini e con una caratteristica davvero unica ed imperdibile. Appena fuori dal centro storico, dopo poche curve, come in un film ci si ritrova immersi nella storia: ecco apparire un delizioso tempietto, un santuario di epoca-ellenistico-romana ottimamente conservato.

Sarà proprio l’area archeologica “La Cuma” ad ospitare l’evento speciale della manifestazione, ossia la presentazione con degustazione del progetto “Archeofood-la storia nel piatto”, che utilizza archeologia e fonti storiche per dare forma ai sapori dei tempi passati. Infatti disponiamo di moltissime informazioni relative all’alimentazione, alla produzione, al consumo e alla preparazione del cibo dell’epoca, ma abbiamo ovviamente perso la parte sensoriale e pratica di questo ambito della vita degli antichi.

A Monte Rinaldo, dunque, il 19 ottobre si potranno assaggiare in esclusiva le pietanze antiche riproposte dall’archeo-cuoco Marino Marini ed ascoltare le spiegazioni dell’archeologo Paolo Braconi, ideatore del progetto.

Tutto da vivere anche il centro del paese, con una rassegna delle migliori produzioni del territorio ed aree gastronomiche nelle quali assaggiare le ricette… antiche, ma non troppo, della cucina locale, che omaggia l’autunno con salsicce all’uva, fagioli con le cotiche, polenta, castagne e tante altre prelibatezze.

La domenica mattina in programma anche una suggestiva lezione-spettacolo su Odisseo e i suoi amori, di Cesare Catà, insieme a laboratori per bambini dedicati alle meraviglie autunnali, che proseguiranno anche nel pomeriggio. Da non perdere il folklore itinerante, con il gruppo “Mazzamurelli de li Sibillini” e la rievocazione storica della Brigata MonteBodio, con duelli, combattimenti ed attività didattiche.

Per tutto il week end sono fruibili visite guidate dell’Area Archeologica. Tutte le informazioni dettagliate sulle iniziative in programma sono disponibili sulla app di Tipicità e nella piattaforma www.tipicitaexperience.it.

INFO: 0734.277893, segreteria@tipicita.it