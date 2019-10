Descrizione evento: Domenica 27 ottobre 2019, ore 17.30 Auditorium O. Tamburi della Mole Vanvitelliana (Banchina Nazario Sauro 28, Ancona) MARIO BRUNELLO violoncello e violoncello piccolo BACH vs. BACH - III Specchi di suono PROGRAMMA JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750) Suite n. 3 in do maggiore per violoncello, BWV 1009 Suite n. 5 in do minore per violoncello, BWV 1011 *** Partita n. 3 in mi maggiore per violino, BWV 1006 Sonata n. 2 in la minore per violino, BWV 1003 “LE SUITE SONO LA BIBBIA DI OGNI VIOLONCELLISTA” (Mario Brunello) BIGLIETTERIA: Tel. 071 52525 – Fax 071 52622 biglietteria@teatrodellemuse.org PER INFO: Società Amici della Musica “Guido Michelli” Via degli Aranci, 2 Tel. – fax: 071/2070119 (Lun. – ven. 10.00 – 18.00) info@amicimusica.an.it - www.amicimusica.an.it