Descrizione evento: Mystery tour Montelupone Halloween festival!

Quest'anno 4 giorni... per uno spettacolo/evento indimenticabile.

Sfruttiamo il ponte per creare "I giorni di Halloween" 3 spettacoli al giorno!



Un tour/spettacolo notturno tra vicoli, palazzi e grotte dello splendido borgo medievale di Montelupone.

31 Ottobre ed 1-2-3 Novembre l'esperienza sarà ancora più unica!



Attori in costume vi guideranno attraverso la storia ed il tempo.

Diventerete protagonisti di storie assurde ma vere, leggende e misteri accaduti in questi luoghi... dall'anno 980 al 2019!



Per queste serate speciali le storie prenderanno davvero vita con il coinvolgimento di molti attori in costume che renderanno quest'avventura unica nel suo genere...con storie inedite rispetto al normale Mystery tour Montelupone!

A proteggervi ci saranno solo la spada del cantastorie, la magia... ed il vostro coraggio... dovrete affrontare le vostre paure perché alla luce della luna tutto può accadere!



Uno spettacolo itinerante in giro per il paese e sottoterra nelle grotte del 1700 a lume di candela.

adatto a tutte le età (bambini accompagnati), perfetto anche a chi ha già fatto il Mystery tour Montelupone.

Interattivo, divertente, Spaventoso... Fantasmi, Streghe, lupi mannari, duelli con spade, torture, folli personaggi e misteri irrisolti e tanto altro...in bilico tra storia, leggenda e avventura.

Chi vorrà potrà venire mascherato...confondiamo le idee ai mostri!



31 ottobre 3 giri da massimo 50 persone in 3 diversi orari:

Dalle 19 alle 21:15

Dalle 21:30 alle 23:45

Da mezzanotte alle 2:15 per i più audaci!

- Solo mystery tour,

- oppure cena (alla carta, prima o dopo il tour) + tour,

- oppure aperitivo-cena (10€, prima del tour delle 19) + tour



1 Novembre 3 giri da massimo 50 persone in 3 diversi orari:

Dalle 17.30 alle 19.45

Dalle 20:00 alle 22:15

Dalle 22:30 alle 00:45 per i più audaci!

- Solo mystery tour,

- oppure aperitivo-cena (10€, prima del tour delle 20:00) + tour

- oppure cena (alla carta) prima o dopo il tour + tour



2 Novembre 3 giri da massimo 50 persone in 3 diversi orari:

Dalle 17.30 alle 19.45

Dalle 20:00 alle 22:15

Dalle 22:30 alle 00:45 per i più audaci!

- Solo mystery tour,

- oppure aperitivo-cena (10€, prima del tour delle 20:00) + tour

- oppure cena (alla carta) prima o dopo il tour + tour



3 Novembre 3 giri da massimo 50 persone in 3 diversi orari:

Dalle 17.30 alle 19.45

Dalle 20:00 alle 22:15

Dalle 22:30 alle 00:45 per i più audaci!

- Solo mystery tour,

- oppure aperitivo-cena (10€, prima del tour delle 20:00) + tour

- oppure cena (alla carta) prima o dopo il tour + tour



Info su prezzi e prenotazioni o per qualsiasi domanda 3333280594

O la pagina Facebook Mystery tour Montelupone

o il sito www.mysterytour.info