Descrizione evento:

Un tragitto che si snoda tra i più caratteristici sentieri utilizzati sin dall'antichità dai pastori per lo spostamento del bestiame. Si pedala su tappeti di foglie, tratturi ammorbiditi dal fango, immersi nelle sfumature della boscaglia che solo questa stagione riesce a creare.





Guida: Massimo Meloni

Partenza: Visso ore 08:15

Dislivello: 800 metri - Km 25 - Ore 4 - Difficoltà: Media

- Costo: 18 € [comprende: organizzazione, guida (istruttore SIMB) con assicurazione RCT, assicurazione infortuni personale].

- Iscrizione obbligatoria: Chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it indicando nome e cognome, numero di partecipanti ed un contatto telefonico. Sarai ricontattato a ridosso dell'evento per la conferma e per gli ultimi dettagli. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla guida il giorno dell'evento (salvo specificatamente indicato).



Informazioni generali

- Equipaggiamento (abbigliamento variabile sulla base delle condizioni meteo): Casco, guanti ed occhiali obbligatori. Consigliato cambio asciutto da utilizzare una volta arrivati in cima.

- Mtb meccanicamente in ordine, kit per foratura/e.

- Consigli utili: zaino per riserve idrico-alimentari e abbigliamento di scorta. Evento in collaborazione con Wbike ASD

- Assicurazione Infortuni: già compresa nel costo dell’escursione: Attiva l'assicurazione infortuni personale.

- Sconti e promozioni: Risorse Cooperativa premia gli escursionisti più fedeli dando la possibilità di usufruire di sconti e promozioni, non perdere l’occasione: scopri l’occasione che fa per te!

- Numero massimo di partecipanti: Il numero massimo di escursionisti consentito varia in base alle peculiarità di ogni escursione, ed è valutato per garantire la massima sicurezza e godibilità dell’evento.

- Variazione o annullamento eventi: Risorse Cooperativa si riserva la possibilità di annullare l'evento qualora le condizioni atmosferiche non ne consentano un regolare svolgimento in sicurezza. L’attività può essere annullata o il percorso modificato su decisione della guida escursionistica anche il giorno stesso dell’evento.