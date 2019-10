Descrizione evento: La ventiduesima edizione della Festa delle Streghe nel borgo medievale di Corinaldo ha come tema “Polvere di stelle”!

Quattro giorni di musica, spettacoli e animazione nello splendido scenario allestito a tema, come sempre, ad ingresso libero. Sabato 26 ottobre

A partire dalle ore 16, il centro storico si anima con la musica di Radio Halloween, in collaborazione con Radio Studio+.

Inizia anche l’animazione itinerante che coinvolgerà grandi e piccoli, apre il Mercatino dell’Artigianato, così come l’area Street Food e i Punti Ristoro.

Alle ore 17.17 ecco arrivare Zucchino, atteso da tutti i bambini; si aprono anche il Tunnel della paura e la Torre delle trasformazioni.

Dalle ore 18.00 iniziano le performance degli Artisti di strada, poco dopo aprono le Taverne ristorante per la cena.

Le esibizioni delle Dark Angels alle ore 19.00 e alle 20.30 ci portano dritti alla musica live degli Shampisti, in programma alle ore 21.00.

La musica con dj set farà ballare tutti fino alle 3.00 del mattino. Domenica 27 ottobre

La festa inizia fin dalle ore 10.00 con la musica di Radio Halloween, in collaborazione con Radio Studio+, l’animazione itinerante e l’apertura del Mercatino dell’artigianato.

Alle ore 10.30 per tutti i bambini c’è Zucchino e mentre aprono le Taverne ristoranti per il pranzo ed inizia un laboratorio di Lettura interattiva per bambini (in programma anche alle ore 16.00).

Alle ore 11.00, è in programma un dialogo con Lucia Fraboni e il giornalista Remo Croci, neo premiato per il suo romanzo “Femmina” al Premio Internazionale “Ut Pictura Poesis” – Città di Firenze. Moderatrice Myriam Fugaro dell’Associazione “Donne e Giustizia”.

La festa riprende già dalle ore 14.00 con l’animazione itinerante che coinvolgerà grandi e piccoli, una nuova proposta di laboratorio per bambini intitolato L’Inventastorie (che si ripeterà anche alle ore 17.30).

Dalle ore 15.00 si aprono anche il Tunnel della paura e la Torre delle trasformazioni, l’area Street Food e i Punti Ristoro.

Il lungo pomeriggio della festa prosegue con il ritorno di Zucchino, altre attività per bambini e l’esibizione delle Dark Angels, mentre la serata è tutta dedicata alla musica, con il DJ set di Enrico Silvestrin fino alla chiusura della festa alle ore 23.00. Mercoledì 30 ottobre

La serata è dedicata all’atteso concorso di Miss Strega, in programma alle ore 21.15, che incoronerà la Strega del Terzo millennio.

Saranno aperti fin dalle ore 19.00 il Tunnel della Paura, il Mercatino dell’artigianato, l’area Street Food e i Punti Ristoro. Giovedì 31 ottobre

A partire dalle ore 16.00, il centro storico si anima con la musica di Radio Halloween, in collaborazione con Radio Studio+.

Si aprono anche il Tunnel della Paura e il Mercatino dell’artigianato, così come l’area Street Food e i Punti Ristoro.

Alle ore 17.17 arriva puntuale Zucchino, atteso da tutti i bambini.

A partire dalle ore 18.00 iniziano le performance degli Artisti di strada e poco dopo aprono le Taverne ristorante per la cena.

Le esibizioni delle Dark Angels alle ore 19.30 e alle 21.30 ci portano dritti alla musica live dei Queen on Fire, in programma alle ore 22.00.

La musica con dj set farà ballare tutti fino alle 3.00 del mattino. Per scaricare il programma dettagliato in pdf, clicca qui. www.missstrega.it