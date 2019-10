Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: ATTENZIONE! ATTENZIONE!

Halloween è alle porte e la Rocca di Offagna si anima di fantasmi e spiritelli che tendono tranelli impedendo di trovare l'uscita ai piccoli visitatori.



1 ora di tempo per fuggire dalla Rocca: questo è il tempo che si avrà a disposizione prima che tutti i fantasmi e gli spiritelli si scatenino.



Allora NERVI SALDI e MASSIMA CONCENTRAZIONE per risolvere gli enigmi e le prove che i molesti abitanti della Rocca tenderanno ai visitatori.



Adatto ai bambini e ragazzi dagli 8 anni in su



Quota di partecipazione €13 a bambino



Info e prenotazioni:

paola@babyplanneritalia.it

cell. 3470823010