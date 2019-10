Descrizione evento: OPEN DAY per tutte le info ed iscriversi lunedì 11.01.2019 alle 11:00 presso la sede del Corso.



Il Corso si Svolgerà presso ROYAL HOTEL - P.zzale Piccolomini, 3 - LIDO di FERMO (FM) con orario 10:30 - 13:00 dal 25.01.2020 al 06.06.2020.



Il Corso è organizzato in 15 lezioni teoriche e pratiche, durante le quali si procede alla degustazione guidata di oltre 90 oli scelti tra i più significativi e didattici del panorama produttivo nazionale. Durante il corso si apprenderà anche la tecnica dell’abbinamento olio-cibo fino ad essere in grado di procedere all’abbinamento finale cibo-olio-vino.



Il materiale didattico in dotazione:

Libro di testo: Il Libro dell’Olio edito da Bibenda Editore

Quaderno vademecum con le schede per l’analisi sensoriale

Elegante valigetta della Campo Marzio, prestigiosa firma nel campo del pellame e cartoleria, contenente 6 bicchieri per l’analisi gustolfattiva dell’olio

Copribicchieri

Carta degli Oli



A ciascun partecipante che avrà superato la Prova d’Esame, verrà consegnato il Diploma di Sommelier dell’Olio dell’AISO e la spilla con il grembiule personalizzato del corso.



Per informazioni:

Lucio Franceschelli 348.6720945

Marco Medori 328.9611894

info@fondazionesommeliermarche.it